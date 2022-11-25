مدرب البرازيل يحدّد إصابة نيمار ومستقبله في المونديال

كشف مدرب البرازيل تيتي أن نجمه الأول في المنتخب نيمار يتلقى العلاج في الزقت الراهن قبل أن تحدّد الفحوصات الطبية عن مدة غيابه.

وقال تيتي في تصريحات له عقب مواجهة صربيا :”يمكن التأكد أن نيمار سيلعب مباريات كأس العالم، يمكن ان تكونوا متأكدين تماما من هذا، نيمار سيواصل لعب كأس العالم”.

وأضاف في تصريح له نقلته قناة الكأس القطرية. عبر الصفحة الرسمية على “تويتر”:” ننتظر حالة نيمار بعد 24 ساعة لمعرفة حجم الإصابة”.

يذكر. أن منتخب السليساو فاز بثنائية مقابل امام صربيا في ملعب “استاد 974”. ضمن منافسات الجولة الأولى من المونديال.

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