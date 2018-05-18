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مدرب البرتغال يُبعد نجمي البارصا عن ودية الخضر والمونديال

الرياضة
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مدرب البرتغال يُبعد نجمي البارصا عن ودية الخضر والمونديال المنتخب البرتغالي
بقلم عبد النور حواز

أعلن فرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي أمس الخميس عن قائمة ال23 لاعبا التي ستشارك في نهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

وإستبعد المدرب البرتغالي ثنائي فريق برشلونة أندريه غوميز وكذا الظهير الأيمن نيلسون سيميدو من قائمته النهائية التي ستشارك بالمحفل العالمي.

وبهذا يغيب ثنائي البلوغرانا إضافة إلى لويس ناني نجم فريق بيشكتاس التركي وإيدير عن مواجهة المنتخب الوطني في ال7 جوان.

ويُعتبر نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو أبرز الحاضرين في قائمة البرتغال إضافة إلى بيبي وكواريزما وبيرناردو سيلفا وكذا الحارس باتريسيو.

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