مدرب البنين: “مباراتنا أمام الجزائر ستكون حدثا إحتفاليا”

أكد مدرب المنتخب البنيني، ميشال دوسايي، اليوم السبت، علمه بأن الجزائر ماتزال تحتفل بلقبها الإفريقي الذي حققته جويلية الماضي.

وأضاف المدرب في تصريح للنهار عقب نزول منتخب “السناجب” بمطار الجزائر الدولي: “أهنئ الجزائر بالتتويج، وتهانينا للطاقم الفني وعلى رأسهم جمال بلماضي ولاعبيه”

وتابع قائلا: “اللقب الذي أحرزه المنتخب الجزائري كان مستحقا بالنظر للمستوى الذي ظهر به طوال المنافسة الإفريقية”

وبخصوص المباراة الودية ضد الخضر قال دوسايي: “جئنا لخوض هذه المباراة التي نعلم أنها ستكون صعبة بالنظر للمواهب الكبيرة التي يمتلكها الخضر”

واضاف قائلا :” لكننا هنا لتقديم أفضل ما لدينا ومحاولة ازعاج المنتخب الجزائري على أرضه “.