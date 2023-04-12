مدرب البياسجي غالتييه مُتهم بالعنصرية والأخير يرد!
فجرت تقارير لوسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، مفاجآت مدوية بخصوص مدرب باريس سان جيرمان كريستوفر غالتييه، موجهة له إتهامات بالعنصرية.
ونشرت وسائل إعلام فرنسية، في تقاريرها أن جوليان فورنييه المدير الرياضي لفريق نيس الأسبق، راسل مدير كرة القدم في شركة Ineos، ديف برايلسفورد، عبر البريد الإلكتروني.
وأوضحت ذات المصادر، أن محتوى الرسالة الإلكترونية، كشف فيها فورنييه لمدير كرة القدم في شركة Ineos، أن مدرب نيس آنذاك غالتييه، قام بتصريحات عنصرية بحق اللاعبين سود البشرة بالفريق، و معارضته صيام اللاعبين المسلمين بالفريق.
غالتييه يعارض الإتهامات الموجهة إليه
أصدر محامي مدرب البياسجي كريستوفر غالتييه، بيانا نفى فيه كل الإتهامات الموجهة لموكله بشأن العنصرية ومعاداة الدين الإسلامي.
وكشف في بيانه أن المدرب غالتييه إندهش من الإتهامات الموجهة إليه، التي نقلها المدير الفني السابق لفريق نيس جوليان فورنييه في خطاب داخلي تم تسريبه أمس الثلاثاء.
🇫🇷⚽️FLASH – “C’est une équipe de racailles où il n’y a que des noirs et dont la moitié est à la mosquée le vendredi. Il ne peut pas y avoir autant de noirs et de musulmans. Notre équipe ne me correspond pas” Christophe #Galtier, actuel entraineur du #PSG, aurait tenu des propos… pic.twitter.com/EOy8hnu0T0
— AlertesInfos (@AlertesInfos) April 11, 2023
🚨🇫🇷 Former OGC Nice director Julien Fournier sent an email reporting about shocking remarks from Christophe Galtier…
“He Galtier told me that I have to take into the reality of the city and that we couldn’t have so many blacks and muslims in the team.”
It was also revealed… pic.twitter.com/6S3ZBFjKHt
— EuroFoot (@eurofootcom) April 12, 2023