مدرب البياسجي غالتييه مُتهم بالعنصرية والأخير يرد!

فجرت تقارير لوسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، مفاجآت مدوية بخصوص مدرب باريس سان جيرمان كريستوفر غالتييه، موجهة له إتهامات بالعنصرية.

ونشرت وسائل إعلام فرنسية، في تقاريرها أن جوليان فورنييه المدير الرياضي لفريق نيس الأسبق، راسل مدير كرة القدم في شركة Ineos، ديف برايلسفورد، عبر البريد الإلكتروني.

وأوضحت ذات المصادر، أن محتوى الرسالة الإلكترونية، كشف فيها فورنييه لمدير كرة القدم في شركة Ineos، أن مدرب نيس آنذاك غالتييه، قام بتصريحات عنصرية بحق اللاعبين سود البشرة بالفريق، و معارضته صيام اللاعبين المسلمين بالفريق.

غالتييه يعارض الإتهامات الموجهة إليه

أصدر محامي مدرب البياسجي كريستوفر غالتييه، بيانا نفى فيه كل الإتهامات الموجهة لموكله بشأن العنصرية ومعاداة الدين الإسلامي.

وكشف في بيانه أن المدرب غالتييه إندهش من الإتهامات الموجهة إليه، التي نقلها المدير الفني السابق لفريق نيس جوليان فورنييه في خطاب داخلي تم تسريبه أمس الثلاثاء.