مدرب البياسجي يكشف موعد عودة ميسي

كشف مدرب البياسجي كريستوف غالتيه عن موعد عودة الأيقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى فريقه للشروع في التحضير للتحديات المقبلة.

وقال كريستوف غالتيه خلال الندوة الصحفية قبل مواجهة ستراسبورغ في الجولة 16 من الليغ 1 :”ميسي لن يكون حاضرا في لقاء ستراسبورغ، سيكون حاضرا في الفاتح من جانفي”.

وأضاف غالتيه :”أتمم ميسي مونديال عظيم، بعد الفوز بالمونديال، تقرّر عودته إلى الأرجنتين للاحتفال باللقب”.

يذكر. أن إدارة البياسجي كشفت عن عودة نجوم الفريق بما فيهم نيمار و مبابي في انتظار التحاق الأسطورة الأرجنتينية.

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