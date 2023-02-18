مدرب الترجي :”أشكر اللاعبين على الفوز وبلوزداد يستحق الذهاب بعيدا إفريقيا”

أبدى مدرب الترجي التونسي نبيل معلول سعادته الكبيرة بعد قيادة لاعبيه للفوز أمام شباب بلوزداد في رابطة الأبطال.

وقال نبيل معلول خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “شباب بلوزداد قدّم مباراة جيّدة، وكنا نعرف أننا سنلقى صعوبات، في الشوط الثاني غيّرت الخطة، وأغلقنا المنافذ على وامبا وايوالا”

كما أضاف “أشكر اللاعبين، صبروا وعرفوا كيفية الاستفاقة، شباب بلوزداد فريق كبير، ويستحق الذهاب بعيدا في رابطة الأبطال”.

وأردف نبيل معلول “أرضية ملعب 5 جويلية لا تصلح لكرة القدم، أعرف شباب بلوزداد يلعبون بطريقة جميلة ولعبت ضدهم في التحضيرات”

وختم مدرب نادي المكشخة “شباب بلوزداد يمكن ننتظرهم في الربع آو النصف النهائي. لكن في مباراة اليوم أظن ان الكرة لا تعرف المنطق”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption