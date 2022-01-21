مدرب الترجي.. الجزائر لا تستحق الإقصاء من “الكان”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب نادي الترجي التونسي، راضي الجعايدي، مساندته للمنتخب الوطني، معتبرا بأن خروجهم من “كان” الكاميرون غير مستحق
وصرح الجعايدي، عبر وسائل إعلام تونسية: “صراحة الجزائر لا يستحق مغادرة “الكان”، خصوصا بالنظر لمستوى المنتخبات التي واجهها”.
كما أضاف: “أعتقد أن المفاجأة كانت في اللقاء الأول أمام سيراليون، عندما اكتفى الخضر بالتعادل السلبي”
وأردف: “الخضر يملكون مدرب محترم، ولاعبين جيدون، دخلوا المنافسة وعينهم على اللقب الثاني على التوالي، فيما كان عليهم التعامل مع البطولة على مراحل”.
وتابع راضي الجعايدي: “خيبت أمل الجزائر في المباراة الأولى أجبطتهم، لكن خروجهم المبكر لا يعكس المستوى الحقيقي لبلماضي، ولاعبيه”.
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