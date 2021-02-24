مدرب “الترجي” يتأسف على تضييع الفوز أمام مولودية الجزائر

أكد “الشعباني” مدرب الترجي التونسي، أن فريقه ضيع الفوز أمام مولودية الجزائر سهرة أمس الثلاثاء لحساب دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدرب “الترجي” في تصريحات صحفية: “دخلنا المباراة بندية كبيرة وسنحت لنا العديد من الفرص التي لم نحسن استغلالها”.

وأضاف: “الهدف الذي سجله المولودية كان ثقيلا على عقول اللاعبين، لكننا نجحنا في العودة في الشوط الثاني”.

وتابع: “بعدها أيضا صنعنا العديد من الفرص لكن لم نحسن استغلالها، على العموم أنا راض على أداء اللاعبين”.

في حين ختم كلامه: “المجموعة فيها ندية كبيرة، ونحن الآن متصدرين بـ 4 نقاط وسنخوص اللقاءات الأربعة المتبقية بثقة أكبر”.