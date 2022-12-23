مدرب الحمراوة يكشف موعد حل مشكل مستحقات اللاعبين

كشف مدرب مولودية وهران عمر بلعطوي أن مشكل مستحقات اللاعبين سيحّل قريبا بعد تدخّل والي ولاية وهران الذي ضخ أموالا في وقت سابق.

وقال عمر بلعطوي في تصريحه للإذاعة الوطنية اليوم الجمعة :”الأسبوع الماضي كان في إضراب جماعي، الوالي لم يبخلنا بأي مجهود و كان له الفضل في تأهيل اللاعبين بفضل ضخ الأموال”.

وأضاف “لست متأكدا من اجل جلب شركة وطنية، لكن أؤكد أنه سيحل مشكل الديون بعد مباراة بسكرة”.

وختم بلعطوي “بداية مشوارنا كانت صعبة و التحضيرات لم تكن جيّدة، واجهنا مشكل تأهيل اللاعبين و الديون سبب انطلاقتنا السيئة، عرفنا كيفية تكوين مجموعة جيّدة رفقة حدو”.

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