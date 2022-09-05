مدرب الخضر: “خلوا اللاعبين طرونكيل.. كاين فئة حابين يكسروهم قالوا تع التلفون والمعرفة”

كشف مدرب الخضر للناشئين رزقي رمان، أنه هناك فئة تسعى لتحطيم وتكسير لاعبي المنتخب. وقالوا عنهم أنهم لاعبي التلفون و” تع المعريفة”.

وأضاف: “خلوا اللاعبين طورونكيل، خلوهم يخدمو مازال الطريق طويلا أمامهم، ومازالت خدمة كبيرة تستنى فيهم مازالهم صغار”.

وقال مدرب الخضر عقب التأهل للمباراة النهائية في كأس العرب للناشئين، أنه عانى من ضغوطات كثيرة مثله مثل أي مدرب، ولم يكن سهلا الوصول إلى هذا المستوى.