مدرب الخضر يكشف عن تشكيلته لمواجهة عمان

كشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة رشيد ايت احمد عن التشكيلة الاساسية التي سيعتمد عليها في مباراة عمان.

وسيدخل رشيد ايت احمد بتشكيلة أساسية مختلطة بين لاعبين يملكون الخبرة و بين لاعبين شباب.

كما سيحمل شارة القيادة الحارس الشاب معاشو رضوان، الذي كلفّ بمهمة ثقيلة على عاتقه وهي قيادة رفقائه لتحقيق انتصارات وحسم التأهل إلى أولمبياد 2024 المنتظر إقامتها بالعاصمة الفرنسية باريس.

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