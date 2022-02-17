مدرب الرجاء المغربي يُشيد بالوفاق قبل القمة !

آشاد المدرب البلجيكي لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، مارك فيلموتس، بوفاق سطيف قبل القمة التي ستجمع الناديين.

كما قال فيلموتس في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس، والتي تسبق لقاء الجمعة الذي يدخل لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

“هذه المواجهة تبدو صعبة بكل معطياتها، ومع ذلك فإننا نواجه وفاق سطيف بهدف الفوز”.

كما أضاف:”كل اللاعبين يعرفون قيمة المباراة وأهميتها، وعليهم تحمل المسؤولية في تلك المواجهة”.

وختم:”علينا أن نبلغ أقصى درجات التركيز. الأجواء جيدة داخل الفريق ونحن جاهزون”.