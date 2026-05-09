مدرب الزمالك: “واجهنا فريق متمرّس وحظوظنا لا تزال قائمة في التتويج”

أكد مدرب الزمالك المصري، معتمد جمال، أن فريقه لا يزال يمتلك حظوظاً كاملة في التأهل رغم الخسارة أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشيراً إلى أن الحسم سيكون في مباراة العودة بالقاهرة.

واستهل مدرب الزمالك تصريحاته خلال الندوة الصحفية بتوجيه رسالة شكر للجماهير الجزائرية، قائلاً: “أشكر كل الجماهير الجزائرية على حسن الاستقبال، وعلى الاحترام الكبير الذي حظينا به من طرفهم”، مشيداً بالأجواء التي رافقت إقامة فريقه في الجزائر.

كما تطرق معتمد جمال إلى بعض القرارات التحكيمية التي أثارت الجدل خلال اللقاء، مكتفياً بالقول: “لن أعلّق على حكم المباراة حتى لا أتعرض للعقوبة، لكننا عشنا سيناريو لم يكن متوقعًا”، في إشارة إلى الأحداث التي شهدتها الدقائق الأخيرة من المواجهة.

وأكد مدرب الفريق المصري أن الأمور لم تُحسم بعد، مضيفاً: “لا تزال حظوظنا قائمة في مباراة العودة، وسنعمل على العودة في النتيجة”، معرباً عن ثقته في قدرة لاعبيه على تدارك التأخر فوق أرضية ميدانهم.

كما أثنى معتمد جمال على مستوى المنافس، حيث قال: “اتحاد الجزائر فريق متمرس في منافسة الكاف، وقد لُعبت المباراة على جزئيات صغيرة”، معتبراً أن الفوارق كانت محدودة بين الفريقين.