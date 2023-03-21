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الرياضة

مدرب الساورة يكشف عن التشكيلة الأساسية أمام الكويت الكويتي

بقلم عزيز طالبي
مدرب الساورة يكشف عن التشكيلة الأساسية أمام الكويت الكويتي
الساورة
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كشف مدرب شبيبة الساورة مصطفى جاليت عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليه في مباراة اليوم أمام الكويت الكويتي.

وسيواجه شبيبة الساورة الفريق الكوريتي بداية من الساعة السادسة بالتوقيت الجزائري بملعب ميلود هدفي.

كما يسعى المدرب جاليت ولاعبيه لرد الاعتبار لأنفسهم في مباراة اليوم بعد الخسارة القاسية امام نفس الفريق في مباراة الذهاب في منافسة الكأس العربية.

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