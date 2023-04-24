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الرياضة

مدرب السد.. بونجاح لاعب من مستوى عالي

بقلم كريم تيغرمت
مدرب السد.. بونجاح لاعب من مستوى عالي
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أثنى مدرب نادي السد القطري، حوانما ليو، على مهاجمه الدولي الجزائري بغذاذ بونجاح، بعد الانجاز الكبير الذي حققه بألوان الفريق.

وصر خوانما، بخصوص بونجاح، عقب فوزهم أمام الشحانية: “بغداد سجل 200 هدف مع السد، وهذا انجاز كبير”.

كما أضاف: “هو لاعب من مستوى عالي، والجميع سعيد من أجله، وفي كل مباراة يظهر بانه لاعب مؤثر في الفريق”.

وتابع مدرب السد خوانما ليو: “بونجاح يمنحنا الثقة والقوة التي تساعدنا على تحقيق الانتصارات”.

رابط دائم : https://nhar.tv/A6wSN
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