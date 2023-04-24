مدرب السد.. بونجاح لاعب من مستوى عالي
بقلم كريم تيغرمت
أثنى مدرب نادي السد القطري، حوانما ليو، على مهاجمه الدولي الجزائري بغذاذ بونجاح، بعد الانجاز الكبير الذي حققه بألوان الفريق.
وصر خوانما، بخصوص بونجاح، عقب فوزهم أمام الشحانية: “بغداد سجل 200 هدف مع السد، وهذا انجاز كبير”.
كما أضاف: “هو لاعب من مستوى عالي، والجميع سعيد من أجله، وفي كل مباراة يظهر بانه لاعب مؤثر في الفريق”.
وتابع مدرب السد خوانما ليو: “بونجاح يمنحنا الثقة والقوة التي تساعدنا على تحقيق الانتصارات”.
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