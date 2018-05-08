مدرب السعودية:”سنسعى للإستحواذ على الكرة في ودية الجزائر”

أكد المدرب الأرجنتيني للمنتخب السعودي “خوان أنطونيو بيتزي” أن الهدف من مواجهة المنتخب الوطني المحلي هو تطبيق طريقة لعب منتخبه.

وقال بيتزي اليوم الثلاثاء لوسائل إعلام سعودية بعد وصول الأخضر لمدينة قادش الإسبانية تحسبا لمواجهة أشبال رابح ماجر غدا الأربعاء.

“إختيارنا المنتخب الجزائري لمواجهته وديا غدا الأربعاء يعود لتشابه طريقة لعبه مع المنتخبات التي سنواجهها في دور مجموعات مونديال روسيا”.

وأضاف بيتزي:”نسعى للإستفادة من ودية الجزائر من خلال تطبيق طريقة لعب نهدف لإنتهاجها في المونديال وهي فرض الإستحواذ واللعب بالكرة”.