مدرب السنغال “الجزائر أصبحت وجهة كرة القدم الإفريقية”

أبدى مدرب منتخب السنغال بابي تياو إعجابه كثيرا بالجانب التنظيمي والإمكانيات الكبيرة التي سخّرتها الجزائر لإنجاح الشان.

وقال بابي تياو خلال الندوة الصحفية عقب النهائي “الجزائر أصبحت وجهة لكرة القدم الإفريقية، الجيّد هو ربحنا الاحترام من كل الأطراف في الشان الذي جرى وسط أجواء جميلة جدا”.

كما أضاف بابي تياو “الجزائر تملك ملاعب جميلة جدا، و تملك إمكانيات بتنشيط مسابقات أكبر من الشان”

وأردف “اشكر اللاعبين الشباب الذي نملكهم، قدّموا ما عليهم و كانوا فعلا محترفين من كل الجوانب، وقاموا بواجبهم طيلة فترة تواجدنا في الجزائر”.

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