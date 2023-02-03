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الرياضة

 مدرب السنغال :”الجزائر تلعب بطريقة جماعية ومشوارها جيّد في الشان”

بقلم عزيز طالبي
 مدرب السنغال :”الجزائر تلعب بطريقة جماعية ومشوارها جيّد في الشان”
السنغال
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أبدى مدرب السنغال بابي تياو إعجابه الكبير بـ “الشان” الذي احتضنته الجزائر و مشوار المنتخب الجزائري في الدورة كذلك.

وقال بابي تياو خلال الندوة الصحفية اليوم بملعب نيلسون مانديلا “الجزائر احتضنت الشان بطريقة جميلة جدا، و قدّمت كل الإمكانيات التي أبهرتنا صراحة”.

كما أضاف بابي تياو ” المنتخب الجزائري يلعب بطريقة جميلة و جماعية في الوقت نفسه. قدم مشوارا طيّبا، كما تألق سواءً في الجانب الهجومي و الدفاعي و الأرقام تتحدّث عنه”.

و أردف مدرب السنغال ” النهائي بين السنغال والجزائر، نحن هنا من أجل فرصتنا الأخيرة، في الشان”.

وختم  بابي تياو “النهائي سيلعب بين 11 لاعبا و 11 لاعبا. والأقوى هو من سيفوز دون النظر إلى حضور الجمهور”.

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