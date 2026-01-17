مدرب السنغال: “تنظيم “الشان” في الجزائر كان رائعا وفي المغرب وضعوا لاعبينا في خطر”

فتح مدرب منتخب السنغال، باب ثياو، النار على نظام “المخزن” ولجنة تنظيم منافسة كأس أمم إفريقيا 2025، بعد المضايقات التي عاشها لاعبوه قبل النهائي المرتقب غدا الأحد، أمام البلد المضيف.

وفي ندوة صحفية نشطها اليوم السبت، استشهد مدرب السنغال. بنهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين 2022، التي جرت بالجزائر، وتوج حينها “أسود التيرانغا” على حساب “الخضر” بضربات الترجيح.

وقال باب ثياو، في تصريحات عرّت نظام “المخزن” وتجاوزاته في سبيل تحقيق هدف عجز عنه منتخب بلاده لنصف قرن. بطرق ملتوية: “لعبنا نهائي “الشان” مع الجزائر ومر في ظروف أكثر من رائعة”.

وواصل مدرب منتخب السنغال، مشيدا بالظروف التي وجدها في الجزائر حينها: “خاصة التنظيم كان مميزا، وكنا في قمة الرضى مع الفريق المحلي، وكل شيء مر جيدا في الأخير”.

قبل أن يتأسف ذات المتحدث عما عاشه منتخبه أمس في الرباط قائلا: “شاهدتم ما حدث أمس.. أفضل عدم الحديث، واتحاديتنا قالت كل شيء. هناك أمور خارج كرة القدم لا تدفعك للقيام بأمور مماثلة، هذا يضر بصورة الكرة الإفريقية”.

مضيفا: “منافسة “الكان” في وقت سابق لم تكن تحظى بالاهتمام. الآن وصلنا بها إلى القمة لا يجب أن نفسد هذا الأمر.. للأسف بسبب كأس إفريقيا، لم نفز بالكرة الذهبية، لأن الناس يقولون إنها ليست منافسة كبيرة، ساديو ماني، يستحق الكرة الذهبية”.

وختم مدرب السنغال: “اليوم التنظيم حتى يكون جيدا، يجب أن يتواصل بشكل لائق وما حدث أمس. أمر غير عادي.. منتخب بحجم السنغال ترك في وضعية مماثلة مع الشعب. اللاعبون كانوا في خطر وكل شيء كان يمكن أن يحدث أمام أشخاص لديهم نوايا سيئة، وهذا لا يجب أن يحدث.”