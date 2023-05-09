مدرب السنغال: “سنخوض كل مباراة في “الكان” بمثابة نهائي”

كشف مدرب المنتخب السنغالي لأقل من 17 سنة، سيرين صالي ديا، عن جاهزية فريقه للتأهل لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا لذات الفئة.

وصرح المدرب السنغالي صالي ديا، على هامش الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة جنوب إفريقيا:جئنا هنا ولم نكن محضرين جيدا

وأضاف المتحدث:”كنت دائما أقول للاعبين أن الأهم هو إثبات الإمكانيات ليس الفوز في اللقاءات بالدرجة الأولى”.

وتابع المتحدث ذاته:”تأهلنا عن مجموعة بجدارة لأننا سيرنا كل مباراة كنهائي ونبقى نسيير المباريات المتبقية كنهائي”.

يجدر للإشارة، ستواجه السنغال الخصم جنوب إفريقيا برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، بملعب نيلسون مانديلا، على الساعة 17.00.