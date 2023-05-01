مدرب السنغال: “لم نسترجع جيدا وسنستغل معرفتنا للجزائر من أجل الفوز”

كشف مدرب المنتخب السنغالي لأقل من 17 سنة، سرجين ساليو ديا، بأن عناصره لم تستفد من الوقت اللازم للاسترجاع، قبل مواجهة الغد أمام الجزائر.

وخلال ندوة صحفية نشطها اليوم الاثنين، قبل لقاء الجولة الثانية من مجموعات “كان” الجزائر، لأقل من 17 سنة، قال ديا: “نريد الفوز ولكننا لم نتحصل على وقت للتحضير، بعدما لعبنا أمس، الآن أمامنا يوم واحد فقط”.

وأضاف ذات المتحدث: “سنركز على الاسترجاع لتفادي إرهاق الشبان، إلى جانب تصحيح أخطائنا المرتكبة في لقاء الجولة الأولى”.

كما توقع سرجين ساليو ديا، أن تكون مباراة الغد قوية، باعتبار أن المنتخبان يعرفان بعضهما البعض حق المعرفة، وقال: “صحيح أننا لم نملك الوقت ولكن سنعتمد على معرفتنا الجيدة للجزائر للفوز”.

وختم ذات المتحدث: “المباراة ستكون قوية، ومن يرتكب أخطاءً أكثر سيخسر.. ستكون مواجهة مفتوحة، بما أن المنتخبان يعتمدان على اللعب الهجومي”.