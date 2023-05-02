مدرب السنغال :”منتخب الجزائر جيّد والخسارة ليس دليل على ضعفه”

أبدى مدرب السنغال سيرين صالو باكي سعادته الكبيرة اثر تحقيق الفوز الكبير أمام البلد المستضيف الجزائر في قمة اليوم بملعب نيلسون مانديلا.

وقال صالو باكي خلال الندوة الصحفية “أهنأ كثيرا اللاعبين الذين قدموا مباراة جميلة، التكوين يلعب بشكل كبير في التألق في المباريات الكبيرة”.

كما أضاف مدرب المنتخب المرشّح بقوة للفوز بهذه الطبعة “منتخب الجزائر ليس سهلا أن تفوز امامه بدأ المباراة بشكل جيّد،المواجهة كانت جيّدو”نسعى لمواصلة حصد النتائج في هذا الشكل”.

كما ختم باكي “الجزائر لم تعكن ضعيفة وإنما الأمور لم تسير بشكل جيد لها، الجزائر تملك فرقة جيدة وقادرة على العودة في قدم المواعيد”.

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