مدرب السنغال :”هذه طريقتي للتتويج بـ “الشان” على حساب الجزائر “

أكّد مدرب السنغال بابي تياو استعداداه لقيادة لاعبيه للفوز بنهائي الشان على حساب الجزائر في النهائي الذي سيجري السبت القادم.

وقال بابي تياو عقب الندوة الصحفية “سنفعل المستحيل من اجل الفوز بلقب الشان”.

وأضاف “سنفكر جيّدا و سنحلّل طريقة لعبهم بطريقتنا الخاصة. لكن سنعمل ما في وسعنا من أجل الفوز لا غير و تحقيق اللقب”.

كما أردف تياو ” المنتخب الجزائري منتخب قوي و خلق صعوبات عديدة للفرق التي فاز عليها، صحيح أنّه سيملكون دفعة قوية من قبل الجمهور لكن سنعلم على قول كلمتنا”.

وختم مدرب السنغال “الملاعب جميلة جدا، كانت عنابة أو هنا بالجزائر العاصمة، بلد يستحق كل شيء و تقديم الأفضل في عالم كرة القدم”.

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