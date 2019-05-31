مدرب السنغال يتجند بلاعبي برشلونة الإنتر وليفربول لمواجهة الخضر

كشف مدرب منتخب أسود التيرانغا آليو سيسي عن قائمة الـ25 لاعب المعنية بدخول تربص تحضيري تحسبا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وسيدخل المنتخب السينغالي في تربص مغلق يوم 04 جوان المقبل بمدينة سالي الساحلية بالسنغال، فيما إستدعى سيسي 25 لاعب محترف في مختلف الدوريات الأوروبية.

وشهدت قائمة سيسي تواجد كل من إدريسا غانا غاي من إيفرتون، ساديو ماني من ليفربول، وساليف ساني من شالك 04، موسى واغي، ولاعب الإنتر كيتا بلادي دياو.

حراسة المرمى: عبدولاي ديالو (رين الفرنسي) ي أميجو جوميز (سبال الإيطالي) إدواردو ميندي (ستاد ريمس الفرنسي).

الدفاع: موسى واجي (برشلونة الإسباني) ي لامينا جاساما (جازيتيب التركي) ساليف ساني (شالكه الألماني) ي كاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي) ، هنري سايفيه (بورصا سبور التركي) ي يوسف سبالي (بوردو الفرنسي) ي بابي سيسيه

(أولمبياكوس اليوناني).

الوسط: إدريسا جاي (إيفرتون الإنجليزي) ي سيدي سار (لوريان الفرنسي) ساليو سيسيه (فالنسيس البرتغالي) ي بابا بادو نداي (غالطة سراي التركي) كيبين دياتا (كلوب بروج البلجيكي) ي ألفريد ندياي (مالاغا الإسباني) سانتي نجوم (نانسي الفرنسي) ي شيخ كوياتيه (كريستال بالاس الإنجليزي).

الهجوم: كايتا بالدي (إنتر الإيطالي)ي سادا تيوب (نيم الفرنسي) ساديو ماني (ليفربول الإنجليزي) ي موسى كوناتيه (أميان الفرنسي) ي مباي نيانج (رين الفرنسي) ي مباي دياني (غالطة سراي التركي) ي إسماعيل سار (رين الفرنسي).