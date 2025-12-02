مدرب السودان: “نطمح لتحقيق بداية قوية أمام الجزائر”

رفع مدرب منتخب السودان، كواسي أبياه، من سقف طموحاته قبل الصدام المرتقب غدا الأربعاء، أمام “الخضر” في افتتاح مشوار المنتخبان ضمن بطولة كأس العرب 2025.

وفي ندوة صحفية نشطها اليوم الثلاثاء، قال أبياه: “نطمح لتحقيق بداية قوية في المنافسة العربية، وتقديم مباراة مميزة أمام الجزائر”.

ورغم تفاؤله بتحقيق نتيجة ايجابية إلا أن التقني الغاني. أكد أن المهمة لن تكون سهلة. أمام المنتخب الجزائري، الذي يلعب حسبه، كرة قدم رائعة.

قبل أن يحدد أبياه، مفاتيح الفوز في لقاء افتتاح المجموعة الـ 4، قائلا: “نعرف نقاط القوة والضعف في المنتخب الجزائري، وحسم اللقاء مرتبط بمدى تطبيق خطتنا.”

وختم مدرب السودان: “نريد أن نكون الأفضل وليس المشاركة في البطولة من أجل المشاركة. النشاط الكروي متوقف في السودان منذ 3 سنوات بسبب الأوضاع الأمنية. وهدفا اسعاد الشعب السوداني”.