مدرب السويد توماسون: “واجهنا منتخبًا إفريقيًا قويًا… ولم نتوقع تسجيل هذا العدد من الأهداف”

أبدى مدرب المنتخب السويدي، جون دال توماسون، إعجابه بمستوى المنتخب الجزائري، بعد المباراة الودية المثيرة التي جمعت المنتخبين.

وديا اليوم الثلاثاء، وانتهت بفوز السويد بنتيجة 4-3. مؤكدًا أن المواجهة كانت تجربة قوية وممتعة بالنسبة لفريقه الشاب. وفي تصريحاته عقب نهاية اللقاء، قال توماسون: “لقد كانت مباراة جميلة جدًا أمام منتخب قوي فاز بكل شيء في إفريقيا”. وأضاف المتحدث:”لم نكن نتوقع أن نسجل هذا العدد من الأهداف، خاصة أننا نمتلك مجموعة شابة تملك خبرة دولية محدودة”.

المدرب الدنماركي شدد على أهمية هذا الانتصار بالنسبة للاعبين الجدد في المنتخب السويدي، مؤكدًا أن مواجهة فريق بحجم الجزائر من شأنها أن تمنح عناصره ثقة أكبر وتطورًا في المستوى، في ظل اللعب ضد منتخب يملك خبرات قارية كبيرة ولاعبين مميزين.

توماسون اختتم حديثه بالتأكيد على أن مثل هذه المباريات، رغم طابعها الودي، تبقى معيارًا مهمًا لتقييم جاهزية الفرق الشابة واختبار مدى تطورها أمام خصوم من طينة الكبار.