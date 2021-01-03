مدرب الصفاقسي :”سنلعب مُباراة الموسم أمام مولودية الجزائر”

إعتبر أنيس بوجلبان، مدرب النادي الصفاقسي، المواجهة القادمة لأشباله أمام مولودية الجزائر، في إطار إياب الدور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية بـ”مُباراة الموسم”.

وصرّح النجم الأسبق لنسور قرطاج قائلا :”لا نزال طامحين للتأهل لدور المجموعات، رغم خسارتنا ذهابا بهدفين دون رد”.

ليُضيف :”سنلعب مُباراة الموسم، ونأمل النجاح في قلب الموازين، لأن كل شيء يبقى واردا في عالم كرة القدم”.

وسيُلعب الداربي المغاربي، يوم الثلاثاء على أرضية ملعب “الطيب المهيري”، في موعد لا يقبل القسمة على إثنين.

يشار بأن العميد، حسم الذهاب بثنائية لصفر، مُرفقا ذلك بآداءٍ راقٍ، أكد فيه طموحاته الكبيرة خلال الموسم الجديد.