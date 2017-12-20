مدرب الصفاقصي يرفض عرضا من شباب بلوزداد

إعتذر مدرب نادي الصفاقصي التونسي لسعد الدريدي، من إدراة نادي شباب بلوزداد، رافضا عرض هذا الأخير لتولي تدريب أبناء لعقيبة.

وكشفت لسعد الدريدي، للصحافة التونسية، أنه تلقى عرضا من إدارة شباب بلوزداد أول أمس الإثنين، لخلافة المدرب الحالي تودوروف.

وأوضح الدريدي، أنه اعتذر عن قبول عرض مسؤولي الشباب، لارتباطه مع فريقه الحالي النادي الصفاقصي، ورغبته في مواصلة المشوار معهم.

كما كشف الدريدي، أن العرض الذي تلقاه من شباب بلوزداد، يعد الثاني من نوعه، حيث تلقى عرضا سابقا الصيف الماضي.

وتسعى إدارة الرئيس محمد بوحفص، لإيجاد مدرب جديد قبل انطلاق مرحلة العودة، لعدم اقتناعها بنتائج الفريق مع المدرب الحالي تودوروف