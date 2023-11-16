مدرب الصومال :”أشكر الجزائريين على الترحاب رغم أننا كنا ندا للخضر “

شكر رشيد لوستك منتخب الصومال على الترحاب الكبير من قبل الجزائريين رغم الخسارة أمام المنتخب الوطني في تصفيات المونديال.

وقال رشيد لوستك خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “أشكر الجمهور الجزائري الذي صفق علينا، حضرنا جيدا و ركزنا على نقاط الضعف المنتخب الوطني، والأمر الجميل هو وصولنا الى مرماه أكثر من 6 مرات”.

كما أضاف رشيد لوستك “الخصم تفاجأ من ردة الفعل لأننا قدمنا ما علينا، كما غلقنا جميع المنافذ على منتخب الجزائر، اعتمدنا على الهجمات المعاكسة”.

وأردف “حظوظنا لا زالت باقية، الجمهور الجزائري كان راقيا ونريد دخول التاريخ من جانبنا”.

كما ختم لوستك “لاحظت أن عدد من الأنصار كانوا متفائلين، ورأوا أنهم سيفوزون علينا بـ 10 اهداف مثلا”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt