مدرب الصومال يستدعي 26 لاعبا لمواجهة الخضر

أعلنت الاتحادية الصومالية لكرة القدم، أمس الجمعة، عن القائمة النهائية للاعبين المعنيين، بمواجهة المنتخب الوطني الجزائري، يوم الخميس المقبل، في افتتاح التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

وقرر التقني المغربي، رشيد لوستيك، التوجه إلى الجزائر هذا الاثنين بـ 26 لاعبا. حسبما جاء في الموقع الرسمي للاتحاد الصومالي لكرة القدم.

وضمت قائمة منافس الخضر، 13 لاعبا محترفا، من بينهم 3 في الدوري الأمريكي واثنين من فنلندا ومثلهما من السويد. مقابل لاعب ينشط في كل من أستراليا والنرويج ومالطا والدرجة الرابعة الاسبانية والدوري الانجليزي للهواة والدوري التنزاني.

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‏للإشارة، فإن منتخب الصومال، خاض تربصا بتونس منذ يوم الـ 24 أكتوبر الفارط، في إطار تحضيراته لمواجهة الخضر المقررة يوم الـ 16 نوفمبر الجاري.