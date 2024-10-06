مدرب الطوغو: “نريد حصد 6 نقاط في المواجهة المزدوجة أمام الجزائر”

أبدى مدرب منتخب الطوغو، داري نيبومبي، طموحه الكبير رفقة لاعبيه، في تحقيق الفوز في المواجهة المزدوجة التي ستجمعهم بالمنتخب الوطني، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ونقل الاتحاد الطوغولي لكرة القدم، عبر حسابها على منصة “x”، تصريحات الناخب نيبومبي، بخصوص مباراتهم أمام الخضر، أين قال.

” نحن نلعب من أجل الفوز، ونهدف من مباراتنا المقبلة أما الجزائر، استغلال حظنا إلى أقصى حد في كلتا المواجهتين”.

وتابع الناخب الطوغولي داري نيبومبي: “هي مباراة كرة قدم، ولا يوجد شيء مستحيل، نريد الحصول على ست نقاط من المباراتين المقبلتين”.

يذكر أن المنتخب الوطني يستقبل منتخب الطوغو، يوم 10 أكتوبر الجاري، بملعب “19 ماي بعنابة، قبل تنقلهم إلى لومي، لخوض لقاء العودة المقررة يوم 14 من ذات الشهر، وهذا لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.