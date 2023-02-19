مدرب الغرافة القطري يتحسر على غياب براهيمي

أبدى مدرب نادي الغرافة القطري، بيدرو مارتينيز، حسرته لافتقاده خدمات لاعبه الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، في مباراتهم أمام نادي الشمال.

وصرح امارتينيز، في ندوته الصحفية: “للأسف براهيمي سيغيب بسبب الإيقاف، وفي نفس الوقت سنستعيد الثنائي مؤيد، وفريد، كما سيعود مصطفى عصام، لذلك أظن أن الفريق سيكون جاهزا بنسبة 99%”.

وللإشارة فإن براهيمي يقدم مستويات راقية مع الغرافة، الذي شارك معه في 12 مباراة بالدوري هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 7 أخرى، مقابل هدف وحيد في لقاء وحيد ضمن كأس قطر.

يذكر أن ياسين براهيمي، سيغيب عن المباراة التي تندرج ضمن فعاليات الجولة 15 من دوري نجوم قطر، بداعي العقوبة.