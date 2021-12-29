مدرب الفراعنة يثير غضب المصريين بسبب القائمة المثيرة للجدل

أثارت القائمة التي أعلن عنها المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش غضبا شديدا لدى الاعلام المصري. بسبب القائمة التي وصفت بـ “الغريبة” لعدد من الأسباب.

كما أثار قرار كيروش بدعوة 25 لاعبا بدل 28 لاعبا. رغم أن الإتحادية الدولية لكرة القدم “فيفا” بالسماح باستدعاء 28 لاعبا بالنظر إلى الظروف الخاصة التي تمر بها مختلف البلدان بسبب كورونا.

إلى جانب ذلك. نال قرار التقني البرتغالي بشأن عدم توجيه دعوة لـ “الفنّان” مجدي أفشة أفضل صانع العاب في مصر خلال عام 2021 وأحمد رفعت افضل لاعب في كاس العرب. وطارق حامد الذي يعتبر احد أفضل اللاعبين.