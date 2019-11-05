مدرب القوة الجوية يُحذر المولودية

حذر مدرب فريق القوة الجوية العراقي “أيوب أوديشو” منافسه في الدور الثمن النهائي من البطولة العربية للأندية الأبطال “مولودية الجزائر”.

وقال “أوديشو” في تصريحات لموقع كووورة العربي:”لا بديل عن الفوز في مباراة الذهاب أمام المولودية رغم أننا ندرك قوة الفريق الجزائري”.

وأضاف:”لكننا لا نبحث عن أنصاف الحلول وسندخل بشعار الفوز ولا بديل عنه من أجل الحفاظ على حظوظنا في بلوغ ربع النهائي ولتكون المهمة أسهل في لقاء العودة”.

وكان العميد قد شد الرحال اليوم الثلاثاء لمواجهة الفريق العراقي يوم الجمعة في لقاء الذهاب.