مدرب الكاميرون :” نبحث عن الفوز لمرافقة الجزائر إلى الدور المقبل”

أكّد سايدو أليو مدرب الكاميرون جاهزية لاعبيه للمباراة التي تجمعهم بمنتخب النيجر بملعب ميلود هدفي بوهران.

وقال سايدو أليو خلال الندوة الصحفية التي عقدها قبل المواجهة المرتقبة “سنلعب المباراة بطريقة احترافية، سنحاول قتل المباراة في الشوط الأول ثم نرى ما نفعله في الشوط الثاني، سنتعرف ما تخبئه النتيجة المقبلة”.

وأضاف “سنفعل مثلما فعلته الجزائر، الجزائر حققت مشوارا جيّدا، أود أن أقول أننا حضرنا وفق إمكانياتنا و متطلبات التدريب”.

كما ختم “نعرف المنافس جيّدا، لكن أؤكد آن التأهل لم يحسم بعد”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]