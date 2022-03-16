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الرياضة

مدرب الكاميرون يستعين بلاعب يبلغ 17 عاما لمواجهة الجزائر

بقلم عزيز طالبي
مدرب الكاميرون يستعين بلاعب يبلغ 17 عاما لمواجهة الجزائر
الكاميرون
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كشف موقع “اكتو سبور” الكاميروني اليوم. عن تواجد اللاعب باسيون واسو الذي يبلغ من العمر 17 عاما. في قائمة منتخب الكاميرون التي اعلن عنها اليوم روبيرت سونغ.

ووصف الإعلام الكاميروني بـ “المفاجأة” التي يجهّزها سونغ لمباراتي الدور الفاصل أمام الجزائر يوم 25 و 29 مارس.

ونقل الموقع الكاميروني فيديو على “تويتر” خطوة تكريم زملائه له في كوتون سبور. أين قاموا بـ “ممر شرفي”. له وسط ترحيب كبير به في التدريبات الصباحية لنهار اليوم.
كما رشّح المصدر. إعتماد سونغ على اللاعب “الفنّان”. ولو بشكل احتياطي في مباراة الجزائر. بعدما نجح الأخير في التألق رفقة فريقه كوتون سبور.

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رابط دائم : https://nhar.tv/TneLH
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