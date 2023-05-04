مدرب الكونغو:”راض عن مستوانا في البطولة.. ويجب أن نترجم الفرص لأهداف”

كشف مدرب منتخب الكونغو لأقل من 17 سنة، فابريزيو سيزانا، عن جاهزية فريقه للمواجهة الحاسمة ضد المنتخب الوطني، والثالثة لدور المجموعات لـ”كان أقل من 17 سنة

وصرح مدرب منتخب الكونغو سيزانا، اليوم الخميس، في الندوة الصحفية بملعب نيلسون مانديلا:”من جانب التكوين راض على المستوى، ولكن في هذا النوع من المنافسات يجب تحقيق النتائج”.

وأضاف المتحدث:”أمام السنغال كان ينقصنا عامل الخبرة، وضد الصومال خانتنا نقص الفعالية لترجمة الفرص لأهداف”.

وأوضح ذات المتحدث:”المواجهة ضد الجزائر حاسمة لكلينا، وسنقدم أفضل مالدينا لحسم التأهل لربع النهائي.

يجدر للإشارة، يحتل الخضر المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط من مواجهتين، بعد الفوز ضد الصومال والخسارة ضد السنغال.

فيما يتواجد منتخب الكونغو في المركز الثالث، برصيد نقطة، بخسارة ضد السنغال وتعادل ضد الصومال.