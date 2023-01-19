مدرب الكونغو الديمقراطية :”النيجر منتخب جيّد و مواجهته ستكون مصيرية”

أكّد مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية جون ايلين غويا لقيادة استعداداه لقيادة لاعبيه للإطاحة بالخصم منتخب النجير غدا في الشان.

وقال ايلين غويا خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم بملعب ميلود هدفي بوهران. “أضن أننا جاهزون للمرور إلى الدور الثاني، وهو الهدف الرئيسي الذي نسعى لتحقيقه ”

وأضاف غويا “صحيح آن الخصم التحق بالجزائر قبل يومين فقط. لكن الأداء سيكون في الملعب، لن يكون سببا رئيسيا في منحنا الثلاث النقاط”.

كما ختم مدرب الكونغو الديمقراطية “مواجهته ستكون مصيرية وأعلم جيدا أن الخصم حضر جيدا للشان، بلعب مباراة أمام الجزائر و تونس وأجاكسيو، لهذا لا نستطيع القول أننا سنواجه فريق ضعيف”.

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