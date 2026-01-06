مدرب الكونغو الديمقراطية: “منتخب الجزائر كبير وتأهله مستحق”

أبدى مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، سيباستيان ديسابر، حزنه بعد الخروج من الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2025 على يد المنتخب الوطني الجزائري.

مشيرًا إلى أن الهدف الذي تلقاه منتخبه جاء في الوقت الخطأ عبر هجمة مرتدة. وهو ما وصفه بـ”المحبط والمخيب للآمال”. وقال ديسابر في تصريحاته: “كنا في مرحلة هجومية، وتلقينا هدفًا من هجمة مرتدة، هذا أمر مخيّب ومحبط”.

وأضاف مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية معترفًا بقوة “الخُضر”: “واجهنا فريقًا جيدًا، الجزائر أمامنا على تصنيف الفيفا وهي حقيقة ثابتة. هذا فريق من الطراز الكبير ويستحق ما حقّقه”.

وتابع ديسابر مشيدًا بالخبرة الجزائرية: “الجزائر معتادة على الأحداث الكبيرة، وعلينا أن نعرف كيف نخسر برأس مرفوعة. شاهدنا أنهم على مستوى دولة كبرى في كرة القدم”.