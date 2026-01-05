مدرب الكونغو الديمقراطية : “مواجهة الجزائر ليست مجرد مباراة وإنما معركة كرامة”

أطلق التقني الفرنسي سيباستيان ديسابر، مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، تصريحات مثيرة للجدل، قبل المواجهة المرتقبة أمام “الخضر”.

ويلتقي المنتخب الوطني، مساء يوم غدٍ الثلاثاء، بنظيره من الكونغو الديمقراطية، برسم الدور ثمن النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا 2025.

وفي منشور أطلقه المدرب السابق لشبيبة الساورة، على حسابه الشخصي عبر “فيسبوك” قال: “ليلة هذا الثلاثاء. ستواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية الجزائر، لكن افهموا جيدًا: هذا ليس مجرد مباراة كرة قدم.”

وواصل التقني الفرنسي: “إنها معركة كرامة واعتراف وإيمان.. نحن لا نقاتل بأقدامنا فقط، بل بأرواحنا.”

وختم سيباستيان ديسابر: “في هذا الصراع الروحي، الأقوى، المختار، هو من ينتصر”.