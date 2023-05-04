مدرب الكونغو: “مواجهة الجزائر صعبة كونها أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة”

اعترف مدرب منتخب الكونغو لأقل من 17 عاما، فابريزيو سيزانا، بصعوبة مهمتهم غدا الجمعة، في مواجهة نظرائهم من المنتخب الوطني.

وصرح فابريزيو، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “الأكيد أننا سنواجه المنتخب الذي يعد المرشح الأول للتتويج بهذه الدورة”.

كما أضاف: “مباراتنا أمام الجزائر، ستكون صعبة بالنسبة لنا، ونحن مجبرون على تحقيق الفوز فيها لضمان التأهل”.

وتابع فابريزيو سيزانا: “هدفنا الأساسي من هذه الدورة، هو اكساب لاعبينا الخبرة اللازمة، ونحن راضون لحد الآن بمردودنا”.

يذكر أن منتخب الكونغو، يواجه غذا الجمعة، نظيره الجزائري بملعب “نيلسون مانديلا” برسم الجولة الثالثة من “كان أقل من 17 عاما”.