مدرب الكونغو يثمّن اعتذار عمورة ويشدّد على قيم الرياضة الإفريقية

أكد مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، سيباستيان ديسابر، قبول الشعب الكونغولي لاعتذار الدولي الجزائري محمد الأمين أمورة، على خلفية الجدل الذي أعقب مباراة المنتخبين.

وقال ديسابر، في منشور عبر صفحته الرسمية على فايسبوك: “الاعتذار الذي قدّمه محمد عمورة يعكس نضجًا ومسؤولية من اللاعب. وما حدث كان نتيجة سوء فهم وعدم إدراك كافٍ للبعد الرمزي والتاريخي لتمثال الزعيم الإفريقي باتريس إيميري لومومبا”.

وأضاف ديسابر: “الشعب الكونغولي اختار التهدئة وتجاوز هذه القضية. لأن كرة القدم يجب أن تبقى وسيلة للتقارب بين الشعوب الإفريقية لا سببًا للخلاف أو التوتر”.

وختم مدرب الكونغو منشوره قائلاً: “هذه الواقعة تمثل فرصة لتعزيز الوعي بتاريخ القارة وترسيخ القيم الإيجابية للرياضة داخل المنافسات القارية”.