مدرب الكويت الكويتي: “سنجعل الجميع يستمتع بأدائنا أمام الساورة”

رفع مدرب نادي الكويت الكويتي، علي عاشور، التحدي قبل مواجهة الغد، التي تنتظره فريقه أمام شبيبة الساورة، بملعب “ميلود هدفي” بوهران.

ويستقبل نسور الجنوب غدا الثلاثاء، نادي الكويت، ضمن إياب الدور الأول من البطولة العربية، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بهدف لصالح الكويتيين.

وقال علي عاشور، في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة: “نتيجة الذهاب لن تكون فخا وسندخل وكأننا تعادلنا 0-0”

كما أضاف مدرب الكويت الكويتي: “سنلعب كرة جميلة ونسيطر ونتعامل مع مجريات اللقاء بشكل جيد، سواء مع النتيجة أو الظروف”

وفي الأخير، أوضح ذات المتحدث، بأن الأهم في لقاء الغد، هو تقديم كرة جميلة وختم: “سنجعل الجميع يستمتع سواء من وراء الشاشة أو في الملعب..نحن أشقاء ونتمنى أن نظهر إمكنيات الدول العربية وتقدمها في كرة القدم”.

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