مدرب المريخ السوداني: “يكفي أن اتحاد العاصمة متصدر الدوري الجزائري بفارق كبير” !

الرياضة
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مدرب المريخ السوداني: “يكفي أن اتحاد العاصمة متصدر الدوري الجزائري بفارق كبير” !
بقلم أمير بهلول

أبدى يامن الزلفاني مدرب المريخ السوداني عن إعجابه بفريق إتحاد العاصمة الذي سيواجه فريقه مساء اليوم الأربعاء في منافسة كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال الزلفاني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “يكفي أن إتحاد العاصمة متصدّر الدوري الجزائري بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه”.

وأضاف: “يملك الفريق لاعبين يلعبون مع بعضهم البعض منذ موسمين أو أكثر، وهذا ما يجعل للفريق شخصية فنية”.

وختم كلامه: “هذه المباراة ستكون فرصة للاعبي فريقي ليثبتوا أحقيتهم باللعب فحتى المريخ فريق كبير ونريد الذهاب بعيدا في هذه المنافسة”.


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