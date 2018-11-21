مدرب المريخ السوداني: “يكفي أن اتحاد العاصمة متصدر الدوري الجزائري بفارق كبير” !

أبدى يامن الزلفاني مدرب المريخ السوداني عن إعجابه بفريق إتحاد العاصمة الذي سيواجه فريقه مساء اليوم الأربعاء في منافسة كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال الزلفاني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “يكفي أن إتحاد العاصمة متصدّر الدوري الجزائري بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه”.

وأضاف: “يملك الفريق لاعبين يلعبون مع بعضهم البعض منذ موسمين أو أكثر، وهذا ما يجعل للفريق شخصية فنية”.

وختم كلامه: “هذه المباراة ستكون فرصة للاعبي فريقي ليثبتوا أحقيتهم باللعب فحتى المريخ فريق كبير ونريد الذهاب بعيدا في هذه المنافسة”.