مدرب المغرب يرد على بن سماعين

رد مدرب منتخب المغرب، زكرياء عبوب، على نظيره الجزائري صابر بن سماعيل، بعد فوز أسود الأطلس بهدف دون رد على حساب الخضر، يوم أمس الجمعة.

وصرّح اللاعب الأسبق للرجاء البيضاوي، بعد نهاية اللقاء :”أعتقد بأن فوزنا مُستحق، لأننا خلقنا فُرصا كثيرة مُقارنة بالمنافس”.

وواصل :”المُباراة كانت صعبة جدا، لأنها بطابع مغاربي، وسعينا للدخول بقوة في المُنافسة، وهو ما نجحنا فيه”.

وختم :”يجب أن نواصل على نفس المنوال، لنعود للظهور في كأس إفريقيا التي غبنا عنها منذ 15 سنة كاملة”.

يُشار بأن صابر بن سماعيل، مدرب الخضر، لم يتقبل هزيمة أشباله، وأرجع ذلك لسوء أرضية الميدان.

وسيكون مُحاربو الصحراء، مُطالبين بالفوز بمُباراتهم القادمة أمام ليبيا، وإنتظار نتيجة تونس أما المغرب لمعرفة مصيرهم.