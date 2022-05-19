مدرب المنتخب الأولمبي “مواجهة فلسطين فرصة مواتية للتحضير لكأس افريقيا”

أكد مدرب المنتخب الأولمبي الجزائري نور الدين ولد علي جاهزية لاعبيه لتنشيط المبارتين الوديتين أمام الضيف منتخب فلسطين.

وقال نور الدين ولد علي في تصريح لـ “النهار” اليوم “نملك فرصة مواتية للعب مباريات ودية. سنواجه فلسطين من اجل التعاون وبعث روح الاخوة بين البلدين. لدينا أهداف وهو تنشيط دورة تولون من 27 إلى 12 جوان”.

كما تطرّق ولد علي للحديث عن تحديات رياضية أخرى حيث قال “تنتظرنا تصفيات كأس افريقيا في شهر سبتمبر المقبل و سنعمل على أن نكون جاهزين بشكل ممتاز”.

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