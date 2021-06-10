مدرب المنتخب التونسي: ” المنتخب الجزائري يستحق سلسلة الإنتصارات المتتالية التي يحققها”

أكد مدرب المنتخب التونسي منذر الكبير أن المنتخب الجزائري يستحق سلسلة الإنتصارات المتتالية التي يتواجد فيها بعد وصوله إلى 26 مباراة دون هزيمة تحت قيادة الناخب الوطني جمال بلماضي، مؤكدا ان نسور قرطاج محفزين من أجل الوصول إلى المباراة الـ13 دون هزيمة ووقف ديناميكية النتائج الايجابية التي يتواجد فيها الخضر.

ونشط المدرب التونسي منذر الكبير صبيحة اليوم الخميس ندوة صحفية للتطرق إلى المباراة الودية التي ستجمع منتخب بلاده أمام المنتخب الجزائري يوم غد الجمعة في إطار إستعداد المنتخبين للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 قائلا:

“سنلعب امام بطل إفريقيا، ومنتخب يحقق نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة، ويعتبر من أحسن الفقرات بالنسبة للمنتخب الجزائري، كما يعتبر داربي مثل باقي الداربيات المعروفة بالحماس، والإرادة، وأتصور أن لا يخرج هذا اللقاء من إطاره الرياضي، ونحن مستعدين للمقابلة الثانية في التحضيرات، وأنا متأكد أنها ستكون مباراة قوية من جميع الجوانب”.

“مواجهة المنتخب الجزائري في ظاهرها ودي، لكن كل طاقم فني يحضر مجموعته من أجل الفوز بهذا اللقاء، والكلام الذي قلته في الأسبوع الماضي قبل مواجهة منتخب الكونغو، هو نفس الكلام الذي أقوله اليوم، التصريح الوحيد الذي أقوله هو أننا سنلعب امام المنتخب الجزائري الذي يستحق سلسلة النتائج الغيجابية التي حققها لحد الآن وهي 26 مباراة دون هزيمة، وسنلعب ضد منتخب جزائري لديه لاعبين مصنفين عالميا، ولديه مدرب كفئ وضع بصمته في المنتخب الجزائري بعدما قاده للتويج باللقب الإفريقي، وحت الجمهور التونسي فرح بتتويج الخضر وخرج للإحتفال في الشارع، لأننا نعتبرهم أشقائنا، لكننا سنلعب أمامهم غدا ليس من أجل إيقاف سلسلسة نتائجهم الإيجابية، لكن هدفنا ان نواصل نحن ديناميكية النتائج الإيجابية بـ12 مباراة دون هزيمة (9 إنتصارات وثلاث تعادلات)”.

“المنتخب الجزائري يستحق وصوله إلى 26 مباراة على التوالي دون هزيمة، ولم يأتي من فراغ بل كان بعد عمل كبير، وبالنسبة لنا تحفيزنا للاعبين هو فرض سيطرتنا وشخصيتنا مع أي منتخب نستقبله هنا في رادس”.