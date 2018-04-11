مدرب المنتخب التونسي يعزي الجزائريين

قدم مدرب المنتخب التونسي، نبيل معلول، تعازيه الخالصة للشعب الجزائري، إثر الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، بالجزائر.

ونشر نبيل معلول، تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أبدى من خلالها تضامنه مع الشعب الجزائري.

وكتب مدرب “نسور قرطاج”: “تعازينا الحارة للشعب الجزائري الشقيق، على إثر وفاة ركاب الطائرة العسكرية، تغمدهم الله برحمته وأسكنهم فراديس جناته”.

وأرفق الناخب التونسي، نبيل معلول، تغريدته هذه، بصورة للعلم الجزائري، نشرها على موقعه الخاص على “تويتر”.