مدرب المنتخب التونسي (-20عاما): “نملك فكرة عن الخضر”

إعتبر مدرب المنتخب التونسي (-20عاما)، محمود باشي، أن مواجهة الجزائر ستكون صعبة، بالنظر إلى أن المباراة تعتبر داربي شمال إفريقيا.

وصرح محمود باشي، لتلفزيون “النهار”: “نملك فكرة عن المنخب الجزائري، المباراة تعتبر داربي شمال إفريقيا، والفوز سيكون للمنتخب الأفضل فوق الميدان”.

وأضاف: “واجهنا المنتخب الجزائري هذا الموسم في عدة مناسبات، وكل طرف يملك فكرة عن طريقة لعب المنافس”.

من جهته أخرى، أكد لاعب المنتخب التونسي، سند الخميسي، معرفة زملائه للمنتخب الجزائري، معتبرا إياه منتخبا قويا.

وصرح: “نعرف المنتخب الجزائري، بحكم المواجهات الودية التي جمعتنا في السابق، وهو منتخب محترم وقوي”.

يذكر أن المنتخب الجزائري سيواجه نظيره التونسي، أمسية اليوم بملعب “20 أوت” بالعاصمة، لحساب تصفيات “كان 2019″، لأقل من 20 سنة.