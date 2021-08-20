مدرب المنتخب السوري: ” سنواجه منتخبا قويا سواء كان المحلي أو الأول”

أكد المدير الفني لمنتخب سوريا نزار محروس مواجهة الخضر وديا نهاية شهر أوت الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة في إطار تحضير المنتخبين للإستحقاقات القادمة.

وتحدث نزار محروس في تصريح لوسائل الإعلام السورية عن مواجهة المنتخب الجزائري الودية قائلا:

“اليوم نجح الإتحاد السوري بالتواصل مع نظيره القطري، لإقامة معسكر في قطر تتخلله مبارة ودية أمام المنتخب الجزائري.. المنتخب الجزائري سيتواجد في نفس الفترة في قطر أين سيلعب مباراة ودية مع منتخب آخر، وهذا يشجعنا بعدما فقدنا الأمل في خوض أي مباراة ودية، لكن الحمد لله سنواجه المنتخب الجزائري القوي، سواء كان المحلي أو الدوليين، من أجل الوقوف على مستوى لاعبينا بشكل عملي على أرض الواقع”.